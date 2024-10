Risparmio: Mattarella, 'bene individuale e pubblico, risorsa per futuro

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Appare evidente a natura, al tempo stesso, di bene individuale e di bene pubblico rappresentato dal risparmio. Risorsa per il futuro. E questa è la seconda caratteristica che gli è propria. La ragione dell’inserimento nella Costituzione del tema risparmio risiede in questo: il risparmio è esso stesso un valore, per il futuro delle famiglie, per il futuro del Paese". Lo ha affermato Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio.