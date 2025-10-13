Da oltre vent’anni Amici di Maria De Filippi rappresenta una delle realtà televisive più longeve e amate dal pubblico italiano. Un luogo dove nascono talenti, ma anche emozioni forti, rivalità, amicizie e momenti di fragilità che spesso restano nascosti dietro le quinte. Ogni edizione non è solo una gara di canto e danza, ma un vero percorso di crescita personale, fatto di sacrifici, tensioni e vittorie.

Dietro il successo del programma, però, si celano anche storie inedite che solo col tempo vengono alla luce, rivelando il lato più umano dei protagonisti. Ecco cosa è emerso su una rissa avvenuta in casetta.

Un nuovo successo per la scuola di Amici

La nuova stagione di Amici ha debuttato con risultati sorprendenti, confermando ancora una volta la capacità del talent ideato e condotto da Maria De Filippi di rinnovarsi restando fedele alla propria identità. Il ritorno su Canale 5 ha immediatamente conquistato il pubblico, registrando ascolti superiori alle aspettative e consolidando la leadership del sabato sera Mediaset.

L’atmosfera della celebre scuola televisiva è tornata più vivace che mai grazie all’equilibrio tra professori storici, insegnanti e un coinvolgimento social sempre più dinamico. Il pubblico ha dimostrato di non aver mai smesso di amare il programma, che continua a scoprire e lanciare talenti destinati a diventare protagonisti della musica e della danza italiana.

Rissa ad Amici? Gli allievi sono venuti alle mani

A distanza di anni dalla sua partecipazione, Javier Rojas – secondo classificato ad Amici 19 – ha deciso di raccontare un episodio rimasto nascosto dietro le quinte del talent. In un’intervista con Lea Ballerina, il ballerino ha ricordato il periodo difficile vissuto all’interno della scuola, segnato da un acceso scontro con il collega Nicolai Gorodiskii. Rojas ha spiegato che la tensione tra i due era nata durante le lezioni di danza classica, quando Nicolai avrebbe iniziato a prenderlo in giro con atteggiamenti provocatori:

“C’era una lezione di classico in cui lui faceva cose strane, io facevo i miei esercizi e lui faceva dei versi dietro di me, ma io lo vedevo dallo specchio”.

Dopo aver tentato di mantenere la calma, Javier ha perso la pazienza e lo ha spinto, dando origine a un momento di forte tensione che aveva richiesto l’intervento immediato della produzione.

“Sono entrati tutti, io piangevo, ci hanno separato”, ha raccontato. La situazione era degenerata al punto da generare anche minacce, con frasi come “Ti do un pugno” e “I’m gonna kill you”, segno della tensione che si respirava nella scuola.

Per evitare ulteriori scontri, la produzione ha deciso di tenerli separati per settimane. Solo grazie all’intervento diretto di Maria De Filippi, che ha voluto un chiarimento, i due hanno ritrovato un equilibrio:

“Ci siamo riuniti e quella notte io e lui abbiamo parlato fino alle cinque del mattino. Mi ha chiesto scusa, mi ha detto: non so perché mi sono comportato così”.

Dopo quel confronto, i ballerini hanno continuato insieme il percorso fino alla finale, sostenendosi a vicenda. Tuttavia, oggi i loro rapporti sembrano essersi raffreddati, non si seguono più sui social e non si parlano da tempo.