C’è già grande attesa per Amici 25, il prossimo 28 di settembre sapremo chi saranno gli alunni di questa nuova edizione mentre per i professori ci sono già diverse indiscrezioni.

Amici 25: i professori confermati

Tra poco meno di due mesi comincerà Amici 25, i tanti fan del talent show non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi allievi.

Intanto cominciamo col vedere chi saranno i professori confermati anche per questa nuova edizione sono Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e anche Anna Pettinelli, che in molti invece aveva dato per certo il suo addio. Chi non ci sarà è Deborah Lettieri ma, chi prenderà il suo posto?

Amici 25, la decisione di Maria sui professori

Come abbiamo appena visto, Maria De Filippi ha deciso di lasciare il cast dei professori per Amici 25 praticamente quasi invariato, tranne che per Deborah Lettieri, che lascerà il talent show. Il Settimanale Chi la scorsa settimana ha confermato l’indiscrezione che sarà Veronica Peparini ha sostituire la Lettieri: “il talent show proporrà una novità tra i professori della categoria ballo: farà ritorno nella scuola Veronica Peparini che prenderà il posto di Deborah Lettieri. Un volto amatissimo dal pubblico ma anche una professionista talentuosa, Veronica si dividerà tra gli allievi della scuola e le sue piccole gemelle, avute da Andreas Muller a marzo 2024.” E se al serale tornasse anche il fratello di Veronica, Giuliano Peparini? Il coreografo proprio recentemente ha ricordato a Tv Blog la sua esperienza di Giuliano ad Amici: “per un periodo mi sono sentito a casa, ed è normale che quel luogo sia sempre presente per me.”