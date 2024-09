Rita dalla Chiesa ammette con rimorso: "Rimpiango di aver terminato la mia relazione con Fabrizio Frizzi". Segue una svelamento riguardante Al Bano.

Nel programma ‘Storie di donne al bivio’, condotto da Monica Setta, Rita dalla Chiesa, presentatrice televisiva e politica di Forza Italia, si esprime sulla sua relazione con Fabrizio Frizzi, il suo ex marito deceduto nel 2018 a causa di una malattia terminale. Dalla Chiesa e Frizzi erano legati in matrimonio dal 1992 al 1998. Durante l’intervista, ella svela il profondo affetto che esisteva tra lei e Fabrizio: “C’era un immenso amore tra noi. Dopo di me, Fabrizio si è profondamente innamorato di Carlotta (Mantovan, ndr), però le nostre storie appartenevano a periodi diversi. Credo che se avessi saputo perdonare, il nostro matrimonio con Fabrizio non si sarebbe concluso.” Per la prima volta, Dalla Chiesa esprime rammarico per aver lasciato Frizzi, a seguito della sua infedeltà con la corista Graziella De Bonis del programma Domenica in. Inoltre, la conoscenza con l’attore Franco Nero, nonostante fosse solo intellettuale, è un altro aspetto tangibile della conversazione. Si riferisce a Nero possiede un grande fascino e spiega che sebbene si incontrassero frequentemente a cena, nulla di romantico è mai nato tra di loro. Verso la fine dell’intervista, Rita parla anche del suo legame con il cantante Al Bano, durante il periodo di separazione con Frizzi, quando Al Bano era stato lasciato da Romina Power. A questo proposito, molti le hanno chiesto se ci fosse mai stata la possibilità che il loro rapporto diventasse qualcosa di più serio.