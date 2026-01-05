Incidente Ardea, chi erano e cosa facevano le tre vittime

Incidente terribile nella serata di domenica 4 gennaio ad Ardea che ha coinvolto due veicoli e causato il decesso di tre persone oltre al grave ferimento di una quarta. Scopriamo chi erano i protagonisti e cosa facevano nella vita.

Giovanni e Rita, uniti sino all’ultimo

Due vittime del terribile incidente sono Giovanni Rossi di 69 anni e Rita di Napoli di 63 anni, residenti a Poggio Mirteto.

Lui un ex finanziere in pensione, anche la donna era pensionata ma non si hanno notizie relativamente al suo passato lavorativo.

Assieme alla coppia in auto anche il figlio di 32 anni rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale di Ariccia, come riporta Romatoday.it

La comunità di Poggio Mirteto tramite l’amministrazione comunale si è stretta intorno ai due figli della coppia che ha perso la vita, in un momento di grande dolore esprimendo il proprio cordoglio per quanto accaduto.

Antonio, il protagonista del sorpasso

Antonio Arminio è la terza vittima dell’incidente, uomo di 37 anni al volante della propria auto che ha impattato frontalmente contro quella con a bordo i due coniugi.

Relativamente alla vita di Antonio Arminio non si hanno molte notizie se non che l’uomo fosse originario di Torvaianica quindi abituato a percorrere quella strada per spostarsi, essendo egli originario della zona.