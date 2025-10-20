Si continua a indagare per capire chi è stato a eseguire l’attentato al giornalista e conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci. Ad Abu Dhabi è stato arrestato Altin Sinomati, il mandante dell’omicidio di Torvaianica nel 2020. Esiste un legame?

Attentato Ranucci, arrestato ad Abu Dhabi il mandante dell’omicidio di “Passerotto”

Era il 20 settembre del 2020 quando Selavdi Shehaj, detto il “Passerotto” è stato ucciso sulla spiaggia di Torvaianica, Roma.

Il mandante dell’omicidio, l’albanese Altin Sinomati, è stato arrestato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. L’uomo era latitante, fuggito dall’Italia e rifugiatosi appunto negli Emirati. Ricordiamo che, l’esecutore materiale dell’omicidio, Calderon è stato condannato all’ergastolo assieme Giuseppe Molisso in concorso. Ma, cosa c’entra Sinomati con l’attentato a Ranucci?

Attentato Ranucci: si segue la pista della mafia albanese

Giovedì scorso Sigfrido Ranucci ha subito un attentato. Una bomba è esplosa infatti davanti a casa sua, distruggendo la sua auto e quella della figlia, rientrata da poco in casa. L’omicidio di Torvaianica del 2020, commissionato da Altin Sinomati, è stato effettuato a soli 100m dalla casa del giornalista di “Report“. Per queste ragioni, tra le ipotesi sull’attentato, c’è anche quella che ruota intorno alla mafia albanese della zona, proprio al centro delle inchieste di Ranucci.