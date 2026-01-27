Ritiro delle Forze Russe da Qamishli: Ultimi Aggiornamenti e Impatti sulla Siria

Recentemente, la Russia ha avviato il ritiro delle sue forze dall’aeroporto di Qamishli, situato nel nord-est della Siria. Questa decisione, riportata da fonti locali, rappresenta un cambiamento cruciale nella presenza militare russa nella regione. Le operazioni di trasferimento delle attrezzature militari e delle armi pesanti verso la base aerea di Khmeimim, sulla costa occidentale della Siria, sono state avviate con urgenza.

Il contesto della presenza militare russa

Le truppe russe erano presenti a Qamishli sin dal 2019, utilizzando la base come punto strategico per il monitoraggio del nord-est della Siria e come hub logistico per le operazioni sul campo. Questa localizzazione ha permesso a Mosca di esercitare un certo grado di influenza nelle dinamiche locali, soprattutto in un contesto di tensioni tra le forze governative siriane e le milizie curde.

Le recenti operazioni del governo siriano

Con l’arrivo di un nuovo governo a Damasco, sotto la guida del presidente Ahmed al-Sharaa, le forze siriane hanno intensificato le operazioni per riconquistare il controllo su territori strategici. Negli ultimi giorni, le forze governative hanno riconquistato vaste aree a nord e a est, precedentemente sotto il controllo delle forze democratiche siriane a guida curda (SDF). Questi sviluppi riflettono un cambiamento significativo nella geopolitica siriana, che sta cercando di consolidare il potere statale.

Le dinamiche del cessate il fuoco

Il cessate il fuoco tra il governo siriano e le SDF è stato recentemente esteso. Inizialmente, un accordo temporaneo aveva permesso di ridurre le tensioni, ma l’incertezza riguardo alla sua prosecuzione è palpabile. Le SDF, che hanno gestito una forma di autonomia nel nord-est della Siria per oltre un decennio, si trovano ora sotto pressione per integrarsi completamente nell’esercito siriano.

Il ruolo della Russia e le prospettive future

La Russia, un tempo mediatrice tra le varie fazioni, sembra aver perso questa posizione a causa dell’aumento delle tensioni tra le SDF e il governo siriano. Questo ritiro delle forze russe da Qamishli può essere interpretato come un passo verso una nuova fase della crisi siriana, in cui Mosca potrebbe ridurre il suo coinvolgimento diretto mentre il governo di Damasco cerca di affermare il proprio dominio su tutta la nazione.

Le fonti locali hanno riportato che è possibile che Damasco richieda la completa uscita delle forze russe dalla base di Qamishli, una volta che la provincia di Hasakah sarà completamente sotto il controllo governativo. Tali sviluppi potrebbero indicare una transizione significativa nel controllo territoriale, con il governo siriano che si prepara a stabilire una nuova realtà post-conflitto.

Il ritiro delle forze russe segna un punto di svolta nella guerra siriana, con implicazioni per la stabilità regionale. L’integrazione delle SDF nell’esercito siriano rimane una questione centrale, mentre il panorama politico e militare continua a evolversi in un contesto di crescente tensione.