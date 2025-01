Un programma che fa la storia della musica italiana

Da domani sera, ogni sabato su Rai 1, torna Ora O Mai Più, il programma che offre una seconda possibilità a cantanti che hanno segnato la storia della musica italiana. Condotto da Marco Liorni, il format si propone di riportare sul palcoscenico artisti che, per vari motivi, hanno visto la loro carriera rallentare o interrompersi. Questa nuova edizione si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con un cast che include nomi noti e amati dal pubblico.

Il cast di quest’anno: volti noti e nuove speranze

Tra i partecipanti di quest’anno spicca il nome di Valerio Scanu, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. Durante la conferenza stampa di presentazione, Scanu ha condiviso le sue riflessioni sulla sua carriera, ammettendo di aver commesso errori che gli hanno chiuso alcune porte. La sua presenza nel programma rappresenta non solo un ritorno, ma anche un’opportunità per riscattarsi e riconquistare il pubblico. Insieme a lui, ci saranno altri ex volti di Amici, come Pierdavide Carone e Loredana Errore, che promettono di portare sul palco la loro esperienza e il loro talento.

Le aspettative dei fan e le sorprese in arrivo

La conferenza ha anche accennato a possibili ospiti speciali, tra cui Gerardina Trovato, che inizialmente doveva partecipare come concorrente. Sebbene non la vedremo in gara, i fan sperano di vederla tra gli ospiti di una delle serate. La presenza di artisti come Pago e Carlotta, noti per le loro hit, aggiunge ulteriore interesse al programma. Con un mix di nostalgia e nuove emozioni, Ora O Mai Più si prepara a conquistare il pubblico, offrendo una piattaforma per artisti che meritano una seconda chance.