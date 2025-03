Un furto inaspettato

Giovedì scorso, un episodio inquietante ha scosso la comunità di Saonara, un piccolo comune in provincia di Padova. Un uomo, non ancora identificato, ha rubato una foto incorniciata di Giulia Cecchettin dalla locale chiesa. Questo gesto ha suscitato indignazione e tristezza, poiché Giulia è una giovane donna la cui vita è stata tragicamente spezzata nel novembre 2023, quando è stata uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. La foto rubata rappresentava non solo un ricordo affettivo, ma anche un simbolo di una vita interrotta in modo violento.

Il ritrovamento della foto

Sabato pomeriggio, i carabinieri hanno recuperato l’immagine a casa di un settantenne a Verbania. Questo ritrovamento ha portato un certo sollievo alla famiglia di Giulia e alla comunità, che ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione. La foto, che era stata esposta in chiesa per commemorare la giovane, è ora tornata al suo posto, dove può continuare a mantenere viva la memoria di Giulia. La notizia del furto e del successivo ritrovamento ha fatto il giro dei social media, scatenando una serie di reazioni emotive da parte di amici e sostenitori della giovane.

Il contesto della tragedia

Giulia Cecchettin, originaria di Vigonovo, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi la conosceva. La sua storia è diventata un simbolo della lotta contro la violenza di genere, un tema purtroppo attuale e urgente. La giovane è sepolta a Saonara, accanto alla madre, Monica, e la sua memoria è custodita dai nonni e dagli zii materni. La comunità si è unita per ricordarla e per sensibilizzare su un problema che colpisce molte donne. Il furto della foto, quindi, non è solo un atto di vandalismo, ma un gesto che riporta alla luce una ferita ancora aperta.