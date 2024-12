Riva del Sole Resort & Spa: un Faro del Lusso Sostenibile

Premiato tra i Top 100 Sustainable Hotels & Resorts of the World

L’eccellenza del turismo green in Toscana. Il Riva del Sole Resort & Spa, incastonato nel cuore della Toscana, è stato inserito nella prestigiosa classifica Top 100 Sustainable Hotels & Resorts of the World. Un riconoscimento che conferma il ruolo del resort come pioniere nell’ospitalità di lusso sostenibile. La classifica, stilata da Luxury Lifestyle Awards, premia le strutture che coniugano il comfort esclusivo con l’eco-sostenibilità. Il Riva del Sole Resort & Spa si distingue per la sua filosofia green, offrendo esperienze uniche in un contesto naturale mozzafiato, dove design ecologico e innovazione convivono armoniosamente.

Le camere e suite del resort, costruite con materiali sostenibili e progettate per ottimizzare il risparmio energetico, riflettono la bellezza della costa toscana. La proposta culinaria è altrettanto sostenibile: i ristoranti, come La Palma e il nuovo Al Fresco, puntano su ingredienti locali e di provenienza responsabile, offrendo esperienze gastronomiche raffinate nel rispetto dell’ambiente. La spa, con l’utilizzo di prodotti biologici e spazi eco-compatibili, garantisce relax e salute in armonia con la natura.

Il Centro Congressi & Meeting del resort è un esempio di modernità green, con spazi progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Gli ospiti possono inoltre esplorare il territorio circostante utilizzando golf car e biciclette elettriche, riscoprendo la bellezza della Toscana attraverso esperienze sostenibili.

Grazie all’adozione della filosofia “Ridurre, Riutilizzare, Riciclare”, il resort si pone all’avanguardia nelle pratiche ecologiche, utilizzando sistemi di gestione dei rifiuti innovativi, luci a LED e veicoli elettrici. Questo impegno costante non solo riduce l’impronta di carbonio, ma ispira anche gli ospiti a vivere in modo più consapevole.

Riva del Sole Resort & Spa è molto più di un luogo di soggiorno: è un’esperienza che unisce il lusso alla sostenibilità, invitando gli ospiti a immergersi nella natura toscana lasciando un’impronta positiva sul pianeta.

www.rivadelsole.it