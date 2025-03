Le parole di Rosanna Fratello

Recentemente, Rosanna Fratello ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha espresso senza mezzi termini il suo disappunto nei confronti di Ornella Vanoni e Loretta Goggi. La cantante ha affermato che la Vanoni non l’ha mai sopportata, accusandola di aver sempre parlato male di lei. Fratello ha raccontato un episodio imbarazzante avvenuto durante un volo, dove si è sentita ignorata dalla collega, sottolineando le differenze tra le loro carriere e personalità. “Io ero una del popolo, lei più snob”, ha dichiarato, evidenziando una rivalità che affonda le radici in anni di competizione nel mondo della musica.

Le critiche a Loretta Goggi

Non si è fermata qui, poiché Fratello ha anche avuto parole dure per Loretta Goggi, accusandola di averla denigrata in televisione. Secondo Fratello, Goggi avrebbe insinuato che la sua voce non fosse più attuale e che la sua performance fosse caratterizzata da un tremolio poco professionale. “Secondo me è invidiosa”, ha affermato, suggerendo che la rivalità tra le due cantanti sia alimentata da gelosie personali e professionali. Fratello ha risposto a queste critiche, affermando che la Goggi non ha personalità nella voce, definendola un’imitatrice.

Le reazioni di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni, dal canto suo, ha affrontato la questione in diverse occasioni, incluso un intervento a Che Tempo Che Fa. La cantante ha minimizzato le affermazioni di Fratello, sostenendo che non fosse più seguita e che la sua carriera fosse stata sopravvalutata. “Ha fatto solo una canzone famosa”, ha detto, riferendosi a un brano specifico, ridimensionando così l’importanza della collega nel panorama musicale. Questa dinamica di rivalità non è solo una questione personale, ma riflette anche le tensioni più ampie nel mondo della musica italiana, dove il successo e la fama possono generare invidie e conflitti.

Il contesto della musica italiana

Queste polemiche non sono un caso isolato nel panorama musicale italiano. La competizione tra artisti è sempre stata una costante, alimentata da apparizioni in televisione, interviste e social media. Le dichiarazioni di Fratello e Vanoni mettono in luce come le rivalità possano influenzare le carriere e le percezioni pubbliche. In un’industria dove l’immagine è fondamentale, le parole possono avere un peso enorme e influenzare le carriere di chiunque. La musica italiana è un campo di battaglia dove le emozioni e le rivalità si intrecciano, creando storie che affascinano il pubblico e alimentano il gossip.