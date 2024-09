Rivediamo gli stili alla 81esima edizione di Venezia: Russell, che sfoggia un look audace, ottiene un 9. Gaga, però, esagera un po' e riceve un 6. Il look di Almodóvar è meno impressionante del suo film, quindi gli viene assegnato un 5. Miller, invece, raccoglie solo un 4 per il suo stile monotono. Ecco i vincitori e i perdenti.

La 81^ edizione del Festival Cinematografico di Venezia ha avuto luogo e si è conclusa dopo quasi quindici giorni di sorprendenti premiati e alcune delusioni. Il prestigioso Leone d'oro è andato a Pedro Almodóvar per il suo primo lavoro in inglese, "The Room Next Door", interpretato da Julienne M...

La 81^ edizione del Festival Cinematografico di Venezia ha avuto luogo e si è conclusa dopo quasi quindici giorni di sorprendenti premiati e alcune delusioni. Il prestigioso Leone d’oro è andato a Pedro Almodóvar per il suo primo lavoro in inglese, “The Room Next Door”, interpretato da Julienne Moore e Tilda Swinton. Il giudizio è stato guidato dalla giurata presieduta da Isabelle Huppert. Maura Delpero si è portata a casa il Leone d’argento come Gran Premio della Giuria con il suo secondo lungometraggio, “Vermiglio”. Vincent Lindon, con la sua performance in “Jouer avec le feu”, e Nicole Kidman in “Babygirl”, hanno avuto l’onore di ricevere la Coppa Volpi; Kidman ha dovuto tornare rapidamente a casa, dopo una tragica notizia sulla morte di sua madre. Nanni Moretti è stato anche riconosciuto per il miglior restauro nella categoria Venezia Classici per “Ecce Bombo” (1978).