Whatsapp sin dal suo ingresso nelle app per device mobili è stata una pioniera poiché ha cambiato la comunicazione in modo determinante, fintanto che attualmente è utilizzata per gli scopi più disparati ed è andata persino a sostituire elementi cardine di un telefono come ad esempio le telefonate. Ora è arrivato un aggiornamento che migliora la già piacevole esperienza d’uso.

Potenziata e aggiornata la funzione “chiamate”

La funzione chiamate all’interno del profilo Whatsapp permette all’utente di chiamare un proprio contatto, sfruttando la rete del telefono, o WiFi o dati, i due utenti possono quindi sentirsi come fossero in una normale chiamata.

Questo elemento ora è stato totalmente modificato, potendo contare su un’interfaccia dedicata, più snella ed intuitiva che permette a colpo d’occhio di capire quali sono state le ultime.

Inoltre con questo aggiornamento le chiamate future potranno essere programmate come degli eventi veri e propri, per chi compie chiamate lavorative un’ulteriore certezza sarà data dal “verificato” degli account business che ne aumenta la fiducia rispetto al contatto con cui si sta per dialogare.

Arriva la segreteria telefonica 2.0

La grande novità dell’aggiornamento IOS 25.35.74 è la presenza della segreteria telefonica 2.0 che come suggerisce il nome è un aggiornamento al 2025 del concetto di segreteria telefonica.

Infatti se si chiama un contatto e questo non può rispondere all’interno della chiamata sarà possibile registrare un messaggio vocale che egli potrà ascoltare.

Come riportato da TheSocialPost questa funzione è stata applicata anche alle videochiamate, in questo caso si registra un piccolo filmato.

E’ un passo in avanti importante che innova il modo di comunicare ed in particolare permette di far questo senza compiere ulteriori passaggi – come ad esempio tornare sulla chat per inviare il vocale – velocizzando il processo.

Informiamo che al momento sarà presente solo per utenti Apple ma a breve sarà utilizzabile anche dagli utenti Android.