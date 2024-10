Coloro che si nascondono dietro il linguaggio dei ‘diritti’ per giustificare la maternità gestazionale dovrebbero riflettere sul motivo per cui esiste un movimento femminista globale che sostiene l’iniziativa italiana, considerandola un modello da emulare in tutto il mondo. Con l’approvazione da parte del Parlamento italiano, i diritti non sono stati annullati, ma piuttosto confermati e finalmente resi concreti. Questa affermazione proviene dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che ha rilasciato queste dichiarazioni all’ANSA in seguito all’approvazione da parte del Senato della legge contro la maternità surrogata.

Approvazione del Parlamento italiano

Con l’approvazione da parte del Parlamento italiano, i diritti non sono stati annullati, ma piuttosto confermati e finalmente resi concreti. Questa affermazione proviene dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che ha rilasciato queste dichiarazioni all’ANSA in seguito all’approvazione da parte del Senato della legge contro la maternità surrogata.