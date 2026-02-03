Rocío Muñoz Morales svela i dettagli sulla sua relazione con Raoul Bova e i gossip più recenti

In un’intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair, Rocío Muñoz Morales ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla sua relazione con l’attore Raoul Bova. Dopo un lungo periodo di incertezze e voci di corridoio, l’attrice spagnola ha condiviso i suoi sentimenti e la sua esperienza dopo la fine di una storia d’amore durata quattordici anni.

La decisione di parlare è arrivata dopo che Rocío ha letto notizie su di lei che sembravano appartenere alla vita di un’altra persona. “Il mondo mi è crollato addosso”, ha confessato, facendo riferimento alle conversazioni compromettenti diffuse da Fabrizio Corona che hanno messo a repentaglio la sua relazione con Bova.

La fine della relazione con Raoul Bova

Rocío ha descritto il suo stato d’animo in quel periodo difficile, evidenziando la sorpresa e la delusione causate dalla scoperta dell’infedeltà del suo ex compagno. Nonostante i numerosi alti e bassi, l’attrice non avrebbe mai immaginato che potesse accadere qualcosa di simile. “Non ho mai dubitato della sua fedeltà”, ha dichiarato, sottolineando che la loro non era una relazione aperta.

Durante una vacanza in Puglia con le figlie, la Morales ha ricevuto il supporto della sua famiglia, ma ha dovuto affrontare una realtà difficile da accettare. Nonostante la ferita emotiva, Rocío ha scelto di non nutrire rabbia nei confronti di Bova, ma piuttosto una profonda delusione. “I fatti mi hanno colpito, ma la gestione della situazione successiva è stata ancor più dolorosa”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della privacy, soprattutto per le sue figlie.

Proteggere le figlie e affrontare il gossip

Rocío ha spiegato di essere consapevole del potenziale impatto che i gossip e le voci avrebbero potuto avere sulle sue figlie, Luna e Alma. Per questo motivo, ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando di esporle a notizie false o sensazionalistiche. “Ho voluto proteggere le mie bambine”, ha affermato, aggiungendo che, sebbene non abbiano accesso ai social media, prima o poi scopriranno la verità sulla loro famiglia.

Per affrontare la situazione, Rocío ha deciso di consultare esperti e psicologi, in modo da gestire al meglio le emozioni e le spiegazioni da fornire alle sue figlie. “Non ho rivelato tutto, ma sono felice che si siano adattate senza troppe domande”, ha detto, dimostrando un approccio maturo e responsabile.

I rumor su Stefano De Martino e Andrea Iannone

In merito ai recenti gossip che la coinvolgono con Stefano De Martino e Andrea Iannone, Rocío ha voluto fare chiarezza. Riguardo a De Martino, ha specificato che tra loro c’è solo un’amicizia professionale e che non c’è nulla di più. “Lo rispetto come professionista”, ha affermato, chiarendo che l’attenzione dei media è stata esagerata.

Per quanto riguarda Iannone, Rocío ha spiegato che si conoscono da poco e che il gossip si è diffuso rapidamente. “Ci siamo incontrati per caso, e ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei”, ha commentato, mantenendo un tono cauto e riservato sulla loro relazione.

Un futuro sereno come co-genitori

Nonostante la rottura, Rocío ha affermato che Raoul Bova rimarrà sempre una figura importante nella sua vita, in quanto padre delle sue figlie. Ha escluso categoricamente la possibilità di un ritorno di fiamma, affermando che “il fuoco si è spento”. Tuttavia, ha rivelato di non avere intenzione di rimuovere il tatuaggio che ha dedicato a Bova, poiché non rinnega il passato.

Oggi, Rocío e Raoul hanno trovato un accordo legale per tutelare le loro bambine e si impegnano a mantenere un rapporto civile e rispettoso. Con il passare del tempo, l’attrice spera di riuscire a costruire una famiglia allargata serena, pur rimanendo unita a Bova come co-genitori.

La decisione di parlare è arrivata dopo che Rocío ha letto notizie su di lei che sembravano appartenere alla vita di un’altra persona. “Il mondo mi è crollato addosso”, ha confessato, facendo riferimento alle conversazioni compromettenti diffuse da Fabrizio Corona che hanno messo a repentaglio la sua relazione con Bova.0