Il match tra i due atleti, Sinner e Alcaraz, tra alti e bassi ha regalato a tutti i tifosi ore di pura magia e un gesto dell’atleta italiano non è passato inosservato; è stato super apprezzato da tutti i tifosi: ecco cosa è successo.

Il gesto sportivo di Jannik Sinner

Nel corso della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, il campione italiano, durante il terzo set, ha corretto la chiamata sbagliata di una palla fuori del campione spagnolo: Jannik Sinner, dopo aver guardato il terreno, ha corretto il giudice di sedia che aveva chiamato out la palla di Alcaraz, così l’arbitro ha provveduto a far rigiocare il punto, poiché non era stato vincente, ma ribattuto da Sinner.

Tuttavia, se Sinner ha mostrato, ancora una volta, la sua sportività, non si può affermare lo stesso per l’atleta spagnolo, che in preda al nervosismo si è lasciato andare ad un gesto di disappunto, in un altro momento della gara.

Il gesto di Alcaraz contro il raccattapalle

Sul finire del primo set, lo spagnolo, colto da un improvviso nervosismo dopo la palla sbagliata che ha regalato il parziale 5-2 nel primo set, si è scagliato contro il raccattapalle. Il motivo è legato all’assenza del salsicciotto che si mette sul collo dell’atleta durante la pausa tra un cambio campo e l’altro.