Roma, trovato morto un giovane

Era mercoledì 24 gennaio, nelle prime ore del mattino, quando una cittadina si è accorto della tragedia mentre stava facendo una corsetta. Al Parco degli Acquedotti di Roma è stato ritrovato un giovane ragazzo morto impiccato, vicino alla chiesa di San Policarpo. L’uomo è un 23enne straniero, probabilmente un bengalese, che potrebbe essersi tolto la vita. Al momento le indagini sono in corso e quindi non può escludersi nulla.

Suicidio al Parco degli Acquedotti?

Ad indagare sul caso del 23enne è la Polizia del commissariato Tuscolano. Si pensa al suicidio come prima ipotesi ma si stanno facendo degli accertamenti anche per capire come mai, se così effettivamente fosse, il giovane sia arrivato a questo atto estremo. Le forze dell’ordine senz’altro stanno visionando le registrazioni delle telecamere della zona. Si pensa che la morte del 23enne possa essere avvenuta solo qualche ora prima dal momento in cui la donna lo ha visto e segnalato.

Tragedia Parco degli Acquedotti, non è la prima volta

Dopo la pubblicazione della notizia in questione, in molti avranno pensato ad un’altra morte avvenuta proprio all’interno del Parco degli Acquedotti. Ricorderete infatti l’omicidio di “Diabolik”, il capo ultrà della Lazio, avvenuto nel 2019.