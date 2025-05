Il progetto del termovalorizzatore di Roma

Il Campidoglio ha ufficialmente confermato l’aggiudicazione della realizzazione del nuovo termovalorizzatore di Roma al Raggruppamento di imprese guidato da Acea Ambiente, in collaborazione con Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini e Rmb. Questo impianto, che sorgerà nell’area industriale di Santa Palomba, rappresenta un passo significativo nella strategia di gestione dei rifiuti della capitale italiana.

Un passo avanti per la sostenibilità

La validazione tecnica del progetto, effettuata da una società di certificazione incaricata, ha aperto la strada alla firma del contratto di concessione tra Roma Capitale e RenewRome, la società che gestirà l’impianto per i prossimi 33 anni. Il sindaco Roberto Gualtieri ha definito questo sviluppo come “un passo avanti decisivo” per la città, sottolineando l’importanza di un impianto che non solo contribuirà a ridurre il volume dei rifiuti, ma anche a produrre energia in modo sostenibile.

Impatto ambientale e benefici per la comunità

Il nuovo termovalorizzatore è progettato per trattare i rifiuti in modo efficiente, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità dell’aria nella capitale. Grazie a tecnologie avanzate, l’impianto sarà in grado di generare energia elettrica e termica, contribuendo così alla transizione energetica della città. Inoltre, si prevede che la costruzione e la gestione dell’impianto creeranno numerosi posti di lavoro, offrendo opportunità economiche per la comunità locale.

Con l’avvio di questo progetto, Roma si posiziona come un esempio di innovazione nella gestione dei rifiuti, mirando a un futuro più sostenibile e responsabile. La realizzazione del termovalorizzatore non è solo una risposta alle sfide attuali, ma anche un investimento per le generazioni future, garantendo una gestione più efficace e sostenibile dei rifiuti urbani.