Roma, Conte: voto Gualtieri, non dico che lo debbano votare i 5S

Roma, 13 ott. (askanews) – “Non mi risulta affatto che la Raggi si sia schierata con Michetti, farà opposizione. Io da cittadino romano ho a cuore la Capitale, è patrimonio comune di tutti gli italiani. Io cosa voterò? Conosco il valore di Gualtieri, Michetti non mi dà alcuna affidabilità, non lo conosco di persona, ma per quel poco che ho visto e per le forze politiche di destra che lo appoggiano. Voterò per Gualtieri, ma non sto dicendo che il M5s debba votarlo”: così l’ex premier oggi leader 5S Giuseppe Conte, ospite di DiMartedì su La7, sui candidati al ballottaggio per la poltrona di sindaco di Roma domenica 17 e lunedì 18 ottobre.