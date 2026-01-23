La morte di Valentino Garavani ha segnato la fine di un’epoca per la moda italiana e internazionale. A Roma, la città che ha accompagnato gran parte della sua vita e della sua carriera, i funerali hanno riunito istituzioni, amici e protagonisti del mondo dello spettacolo per rendere omaggio a un maestro che ha trasformato la bellezza in linguaggio universale.

I funerali di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Roma ha reso omaggio a Valentino Garavani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, scelta non casuale per la sua monumentalità e per la luce che attraversa gli spazi, in perfetta sintonia con l’estetica del grande couturier. Il feretro, rimasto nella notte nella sede storica di piazza Mignanelli dopo due giorni di camera ardente visitata da circa diecimila persone, è arrivato in Basilica poco dopo le 11 ed è entrato solo quando tutti gli ospiti erano già seduti.

Ad accompagnarlo, le note della Lacrimosa di Mozart. All’interno, un allestimento essenziale e raffinato: solo fiori bianchi, corone di rose, un grande cuscino floreale deposto sulla bara e, accanto, una fotografia in bianco e nero di Valentino sorridente.

Molti fedeli hanno scelto di indossare un dettaglio rosso – cappelli, foulard o rossetto – in omaggio al colore simbolo dello stilista. Tra gli omaggi floreali spiccavano quelli di Sophia Loren con la dedica “Sempre nel mio cuore”, della famiglia Armani, di Lavinia Biagiotti e della Camera Nazionale della Moda; unica nota cromatica, la rosa rossa firmata Claudia Schiffer. All’esterno, un cartello scritto a mano sintetizzava il sentimento collettivo: “Tutto il mondo piange Valentino. Perdiamo il fiore più bello”.

Roma, funerali di Valentino: vip internazionali e omaggi all’icona della moda

La celebrazione è stata accompagnata da una colonna sonora intensa e solenne, con brani di Mozart, Schubert e Fauré. Nell’omelia, don Pietro Guerini ha più volte richiamato il valore profondo della bellezza: “La bellezza salva, e produce sogni che cambiano il mondo”, affermando poi: “Valentino, mi piace pensarla davanti al Signore mentre raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato”. E ancora: “Caro Valentino, entrando nella vita di Dio lei incontra tutti i frammenti della storia umana in cui la bellezza ha vinto”.

Tra i momenti più toccanti, l’intervento di Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno dello stilista, che tra le lacrime ha detto: “Era la persona a cui parlavo, non di cui parlavo… Non dico addio oggi, ma grazie”. Profondamente emozionato anche Giancarlo Giammetti, socio e compagno di una vita, che ha ricordato il loro lungo percorso condiviso: “Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato la bellezza” e “Ci siamo conosciuti ragazzini, abbiamo sognato le stesse cose e siamo riusciti a realizzarne molte”.

Alle esequie erano presenti numerosi volti del mondo della moda, dello spettacolo e delle istituzioni. Tra gli ospiti internazionali, Anne Hathaway con il marito Adam Shulman, Anna Wintour, Tom Ford, Suzy Menkes, Hamish Bowles, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Pierpaolo Piccioli, Alessandro Michele, Ermanno Scervino, Lavinia Biagiotti, François-Henri Pinault, Antoine Arnault e Natalia Vodianova. Presenti anche Eleonora Abbagnato, Bianca Brandolini d’Adda, Anna Fendi, Marisa Berenson, Olivia Palermo e Philip Treacy.

Per le istituzioni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore Alessandro Onorato. All’uscita del feretro, un applauso lunghissimo ha accompagnato Il nostro concerto di Umberto Bindi e Babbino Caro di Giacomo Puccini, mentre la basilica salutava uno dei simboli più alti della moda italiana e mondiale.

Valentino Garavani sarà sepolto al Cimitero Flaminio di Prima Porta, nella cappella di famiglia progettata da lui e da Giancarlo Giammetti, caratterizzata da una forma circolare, grandi vetrate e aiuole curate.