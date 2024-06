Tragico incidente a Roma: morto 56enne in moto

Ieri mattina, a Torre Maura, una zona di Roma, si è verificato un tragico incidente stradale. Un motociclista di 56 anni ha perso la vita in uno scontro con un mezzo dell’Ama, l’azienda municipale ambiente.

Roma, grave incidente in moto: 56enne perde la vita

La vittima, identificata come Renzo Rocchi Miconi, era alla guida di una Honda Silver Wing al momento dell’impatto.

Subito dopo l’incidente, le pattuglie della polizia locale del VI gruppo Torri sono arrivate sul posto per effettuare i rilievi preliminari. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per consentire ulteriori indagini e determinare le cause esatte dello scontro. Al momento, la polizia locale sta lavorando per ricostruire l’accaduto e chiarire le circostanze del tragico evento.

Renzo Rocchi Miconi, 56 anni, è la vittima di questo incidente mortale. Le cause dell'incidente sono ancora sotto esame da parte delle autorità competenti.

Con la morte di Renzo Rocchi Miconi, il numero di vittime sulle strade di Roma dall’inizio dell’anno sale a 74. Solo poche ore prima, un altro incidente mortale aveva coinvolto Valerio Marziali, un dipendente dell’Ama di 34 anni, in via Casilina, all’altezza di via Tor Tre Teste.