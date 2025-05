La mozione per intitolare la strada a via della Costituzione suscita reazioni contrastanti

Un cambiamento controverso

La proposta di cambiare il nome di via Nazionale in via della Costituzione ha sollevato un acceso dibattito a Roma. I consiglieri di Roma Futura, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, hanno presentato una mozione che potrebbe essere discussa nella prossima seduta dell’Assemblea capitolina. Secondo i proponenti, la città non ha attualmente una piazza o una via dedicata alla Costituzione italiana, mentre abbondano le intitolazioni a re, papi e battaglie storiche.

Questo cambiamento, affermano, sarebbe un passo importante per riconoscere il valore della Costituzione nella vita quotidiana dei cittadini romani.

Le radici storiche di via Nazionale

Via Nazionale, inaugurata nel 1873, ha una storia profonda e significativa. Essa fu progettata per collegare la stazione Termini al centro della città, diventando rapidamente un’importante arteria stradale. La sua intitolazione a “via Nazionale” avvenne per onorare gli eroi del Risorgimento italiano, un periodo cruciale per l’unità del paese. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati e membro di Fratelli d’Italia, ha espresso forti critiche alla proposta, sostenendo che il nome di via Nazionale non dovrebbe essere modificato per motivi ideologici. Rampelli ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria storica legata a questa strada, che si collega simbolicamente a piazza Venezia e al monumento al Milite Ignoto.

Le reazioni politiche e sociali

La proposta ha generato reazioni contrastanti tra i politici e i cittadini. Mentre alcuni vedono nel cambiamento un’opportunità per rinnovare la toponomastica della città, altri temono che possa rappresentare un tentativo di riscrivere la storia. Rampelli ha suggerito che, piuttosto che cambiare il nome di via Nazionale, sarebbe più opportuno rivitalizzarla, considerando che le amministrazioni precedenti hanno contribuito a un suo progressivo degrado. La polemica si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulla memoria storica e sull’identità nazionale, temi che continuano a suscitare dibattiti accesi in Italia.