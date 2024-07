Roma, polemica per la nuova felpa dell'Adidas: tifosi infuriati per i colori

Una forte polemica si è accesa tra l’Adidas e la tifoseria romanista, a causa della nuova felpa della Roma. Il marchio ha dato una spiegazione.

Roma, polemica sulla nuova felpa 2024. Adidas: “Ecco perché è così”

Si è scatenata ieri una forte polemica tra l’Adidas e i tifosi della Roma. Il club giallorosso ha presentato sul proprio sito i nuovi kit d’allenamento, ovvero felpe, maglie e tute. Sul sito dell’Adidas è stata messa in vendita anche una felpa che ha scatenato la polemica tra i tifosi. Oltre al colore rosso e ad alcuni inserti in oro, tra cui il lupetto di Gratton, è presente anche una fascia celeste, colore che appartiene ai rivali laziali e che non è per niente gradito ai romanisti. Nel giro di pochi minuti si sono scatenate critiche sui social network. Qualcosa, però, sembra essere andato storto, perché Adidas ha una spiegazione per quanto accaduto e ha spiegato che in realtà il colore è diverso da quel celeste, per cui si tratta di un problema della foto condivisa sul sito.

Polemica per la nuova felpa della Roma: si basa sui colori del murale di Iena Cruz

Le maglie della nuova stagione richiameranno il quartiere di Testaccio, omaggio a uno dei luoghi simbolo della Roma. Anche la famosa felpa omaggia un quartiere romano, più precisamente un murale, quello “antinquinamento” di Ostiense, creato dallo street artist Federico Massa, conosciuto come Iena Cruz. Il murale rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, che lotta per la sopravvivenza. Ha una doppia chiave di lettura, da una parte l’animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare inquinato e dall’altra parte lo stesso airone scaccia l’inquinamento della capitale grazie all’uso di eco-pitture.

La felpa, come rivelato da Adidas, si basa proprio sui colori principali del murale, quindi le varie tonalità di un verde acqua. Una tonalità vintage molto diversa dal celeste usato dalla Lazio. Questo dimostra che il problema è stato più che altro grafico, quando l’immagine è stata inserita sul sito web.