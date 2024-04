Sono otto le vittorie in undici partite in campionato da quando è sulla panchina giallorossa

Daniele De Rossi sarà l’allenatore della Roma anche nella prossima stagione: lo ha annunciato la società giallorossa nel giorno in cui la squadra sfiderà il Milan nei quarti di ritorno di Europa League.

Leggi anche: Roma, Evan Ndicka: esclusi problemi al cuore dopo il malore in campo durante Udinese-Roma

De Rossi rinnova con la Roma

Attraverso un comunicato, la Roma ha ufficializzato il rinnovo del contratto di De Rossi: “Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro. Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell’AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Forza Roma! Dan e Ryan Friedkin“.

Otto vittorie in campionato su undici partite

Il tecnico, che a gennaio era subentrato a Mourinho, ha convinto la proprietà grazie anche agli ottimi risultati ottenuti in questi mesi: otto vittorie in undici partite di campionato (due pareggi e una sconfitta), in Europa League la squadra ha eliminato il Feyenoord e il Brighton e ora ha la possibilità di qualificarsi per le semifinali dopo l’1-0 dell’andata contro il Milan.

Leggi anche: Ciclismo, spaventoso incidente alla prima tappa del Tour of the Alps