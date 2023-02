Home > Video > Romania, il consigliere comunale è nudo sotto la doccia: imbarazzo in diretta Romania, il consigliere comunale è nudo sotto la doccia: imbarazzo in diretta

Momenti di totale imbarazzo durante una diretta streaming in Romania: il consigliere locale del Psd, Albert Carain, è comparso in video durante la riunione online straordinaria del Consiglio locale del distretto 1 di Bucarest senza vestiti addosso, intento a farsi una doccia. Secondo quanto ricostruito, il politico non si era reso conto che la videocamera dello smartphone fosse aperta ed in questo modo tutti i presenti lo hanno visto. Tre ore dopo l'episodio Carain ha annunciato le sue dimissioni.