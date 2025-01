Rosanna Fratello: quanti anni ha in realtà? La verità svelata

Ospite a "La volta buona" di Caterina Balivo, la cantante Rosanna Fratello ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita. Ma quanti anni ha in realtà?

In qualità di ospite a “La volta buona” con Caterina Balivo, Rosanna Fratello ha raccontato alcuni momenti significativi della sua vita. Una carriera segnata dal successo, ma quanti anni ha in realtà? Ecco la verità.

Il successo di Rosanna Fratello

Nata a San Severo il 26 marzo 1951, si trasferisce da piccola a Cinisello Balsamo, dove ha trascorso gli anni della sua infanzia e adolescenza.

Rosanna Fratello inizia il suo percorso musicale nel 1967 con l’etichetta Arlecchino di Enzo Amadori. Già due anni dopo ottiene le prime soddisfazioni con il passaggio a Ariston: nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Il treno” e presenta anche “Lacrime nel mare” per la manifestazione “Un disco per l’estate”.

Nel 1971 ottiene il successo partecipando a Canzonissima con “Sono una donna, non sono una santa”, un brano scritto da Alberto Testa ed Eros Sciorilli. La canzone si rivela uno dei suoi più grandi successi, conquistando le prime posizioni nelle classifiche.

A partire dagli anni ’80, Rosanna Fratello prosegue la sua carriera grazie alla collaborazione con Cristiano Malgioglio, con il quale raggiunge il successo con il brano “Schiaffo”. Negli anni ’90, torna al Festival di Sanremo e pubblica l’album “Stammi vicino”. Nel 2011 esce l’album “Tre rose rosse”, mentre nel 2019 lancia il singolo “Non si pesa in grammi l’anima”.

Nel 2023, partecipa alla diciassettesima edizione del Grande Fratello, riscoprendo la sua canzone “Se t’amo t’amo”.

Rosanna Fratello racconta la sua vita

Nonostante la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha sempre cercato di bilanciare vita professionale e familiare. Oggi, 9 gennaio, la cantante Rosanna Fratello è stata ospite a “La volta buona” di Caterina Balivo.

Nel 1975, Rosanna Fratello sposò Pino Cappellano, un pasticcere che gestiva un noto locale a Como fino al 2014. La coppia ebbe una figlia, Guendalina, e nel 2010 Rosanna divenne nonna.

“Ho un rapporto molto forte, lui c’è sempre“, aveva confidato la cantante sul rapporto con il marito, in un’intervista a Uno Mattina Estate nel luglio 2023.

Rosanna Fratello ha confessato di aver avuto una breve relazione con l’attore francese Alain Delon durante la sua giovinezza. In alcune interviste, ha raccontato di come ci fosse una forte chimica tra loro, che sfociò in un incontro indimenticabile. Tuttavia, Rosanna ha sempre dichiarato che Pino Cappellano è l’unico uomo della sua vita.