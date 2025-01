Nascita in famiglia reale: la principessa Beatrice di York e Edoardo Mapelli ...

La principessa Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, che si sono incontrati grazie a conoscenti in comune, hanno celebrato il loro matrimonio nel luglio del 2020. Nel settembre del 2021, sono diventati genitori di Sienna Elizabeth. Nell’ottobre del 2024, hanno rivelato di aspettare il loro secondo bambino. La loro seconda figlia è venuta al mondo il 22 gennaio 2025.

Edoardo Mapelli Mozzi e la principessa Beatrice genitori: è nata la seconda figlia

“Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare la nascita della loro figlia, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, avvenuta mercoledì 22 gennaio alle 12:57“, con queste parole la royal family ha annunciato sui social la nascita della secondogenita.

La royal family ha confermato che Sua Altezza Reale e la sua bambina stanno bene e in salute, e che la famiglia sta trascorrendo del tempo insieme ai fratelli maggiori di Athena, Wolfie e Sienna. Sienna Elizabeth è la primogenita di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, mentre Christopher Woolf è il figlio che Edoardo Mapelli Mozzi ha avuto nel 2016 da una precedente relazione.

Le prime parole del papà Edoardo Mapelli Mozzi

“È minuscola e assolutamente perfetta. Siamo tutti già completamente innamorati di lei. I nostri cuori traboccano di amore per te, piccola Athena”.

Un sentito ringraziamento, da parte di Edoardo e sua moglie, va a tutto il fantastico team del Chelsea and Westminster Hospital per l’eccezionale assistenza e il sostegno ricevuto in questo periodo così speciale.