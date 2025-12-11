Nuovo terremoto scuote la Royal Family: Harry e il drastico ‘progetto’ per colpire William

Nuovo terremoto nella Royal Family: il principe Harry sembra pronto a lanciare un progetto audace che potrebbe ridefinire i rapporti con il fratello William. Dietro la richiesta di sicurezza per sé e per la sua famiglia si intravede un piano strategico destinato a creare una corte parallela a Londra, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per la monarchia.

Ecco tutti i dettagli secondo ‘ShuterScoop’ di Rob Shuter.

Londra come base: il presunto ritorno strategico di Harry

La discussione sulla protezione del principe Harry sembra andare ben oltre un semplice rientro temporaneo nel Regno Unito con una scorta ufficiale. Con l’avvicinarsi di gennaio, il governo britannico si trova di fronte a una decisione che potrebbe modificare non solo gli spostamenti dei Sussex, ma anche gli equilibri interni della monarchia. Secondo alcune indiscrezioni del podcast ShuterScoop, l’assegnazione della scorta non sarebbe che il primo passo di un progetto più articolato: Harry potrebbe stabilire una presenza costante a Londra, creando una sorta di corte parallela capace di competere con quella del principe William.

Se la protezione venisse estesa a Meghan, Archie e Lilibet, il duca potrebbe trascorrere periodi prolungati oltremanica, consolidando così la propria posizione all’interno del sistema reale. Come riportato dal podcast, la sicurezza potrebbe rappresentare “solo il primo tassello di un piano più ampio” per accrescere l’influenza di Harry nella capitale britannica, pur rimanendo formalmente al di fuori della famiglia reale.

Le fonti citate dipingono uno scenario lontano da un rientro pacificatore. Una persona vicina al duca ha spiegato che Harry “ha giocato a lungo termine. Vuole legittimità. Vuole operare nel Regno Unito alle sue condizioni – riunioni, opere di beneficenza, impegni di alto livello – senza essere trattato come un ospite nel suo stesso Paese”. Un altro insider ha aggiunto che il suo obiettivo non riguarda solo la protezione personale, ma la costruzione di “un ecosistema reale separato. Sta costruendo una corte e lo sta facendo con attenzione”. Una terza fonte ha sintetizzato: “William ha la sua corte e Harry vuole la sua. Non si tratta di un ritorno in famiglia, ma di competere con loro”.

Secondo quanto riferito da un’ulteriore fonte, la concessione della protezione statale rappresenterebbe soltanto “il primo tassello del domino. Una volta che sarà in atto, Harry potrà espandere silenziosamente la propria influenza senza che nessuno se ne accorga, finché non sarà troppo tardi”.

Andando oltre le speculazioni, l’ok alla sicurezza permetterebbe a re Carlo III di rivedere finalmente Archie e Lilibet, introducendo un elemento umano in una vicenda segnata da tensioni e rivalità tra due corti parallele.