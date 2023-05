Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, è stato accusato di abusi sessuali

Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, è stato accusato di abusi sessuali. L’ex sindaco di New York e braccio destro di Donald Trump, è stato denunciato da una sua ex assistente. La donna sostiene di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui in cambio del posto di lavoro. Per questo, Noelle Dunphy ha chiesto un risarcimento di dieci milioni di dollari. Nel 2019, Giuliani l’avrebbe ricattata chiedendole prestazioni sessuali e promettendo guadagni fino a un milione l’anno. Le richieste sarebbero proseguite anche nei due anni successivi.

L’ex assistente ha ricordato alcuni episodi in cui Giuliani le avrebbe chiesto di lavorare nuda o avvolta solo dalla bandiera americana o di spogliarsi durante le videochiamate. La donna ha aggiunto altri dettagli alla prima denuncia pubblica fatta a gennaio. Ted Goodman, portavoce di Giuliani, ha dichiarato che l’ex sindaco di New York “in modo inequivocabile respinge tutte le accuse“.

Rudy Giuliani e i commenti “sessisti, razzisti e antisemiti”

Nelle nuove pagine di deposizione, Noelle Dunphy ha raccontato anche come Rudy Giuliani avrebbe avuto l’abitudine di chiedere alla sua ex assistenza di praticargli sesso orale mentre era al telefono con alcune persone, tra cui l’ex presidente Donald Trump. L’ex sindaco, secondo la donna, “si lasciava andare a insulti alimentati dall’alcol e che comprendevano riferimenti sessisti, razzisti e antisemiti“. Un comportamento che aveva reso l’ambiente di lavoro “insopportabile“. Dunphy era anche stata licenziata nel gennaio 2021, senza venire pagata.