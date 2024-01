Rugby: selezione italiana Under 23 sconfitta 22-7 dall'Irlanda

Dublino, 14 gen. - (Adnkronos) - La Selezione Italiana Under 23 interrompe la serie di due successi consecutivi cedendo di fronte ad una rinnovata IRFU Combined Academies nel primo dei due test amichevoli in programma presso l’High Performance Center di Dublino a chiusura della serie di quattr...

Dublino, 14 gen. – (Adnkronos) – La Selezione Italiana Under 23 interrompe la serie di due successi consecutivi cedendo di fronte ad una rinnovata IRFU Combined Academies nel primo dei due test amichevoli in programma presso l’High Performance Center di Dublino a chiusura della serie di quattro confronti tra le due formazioni.

Dopo una prima frazione equilibrata, terminata con i padroni di casa in vantaggio per 5-0, la seconda parte del match ha evidenziato qualche passaggio a vuoto di troppo del XV italiano, meno efficace rispetto alle due precedenti uscite di dicembre in fase di possesso e nella disciplina difensiva, tanto da subire tre mete in sequenza nel giro di 20 minuti prima di reagire nell'ultimo quarto tornando a mettere in seria difficoltà gli avversari, sorpresi a 6’ dalla fine dalla meta di Tomaselli poi trasformata da Sante per il 22-7 definitivo.

“Gara per noi molto utile, al di là del risultato negativo”, commenta il c.t. azzurro German Fernandez. “Abbiamo avuto modo di verificare il percorso dei nostri giocatori, di fronte ad una squadra irlandese nettamente diversa sia nella formazione messa in campo, sia nella performance rispetto alle due gare di Noceto. I ragazzi però nel finale sono tornati ad avere il controllo della partita, realizzando una meta ben costruita ed una serie di occasioni decisamente di buon livello. Per il quarto test lavoreremo su quello che oggi ha funzionato meno bene, la disciplina difensiva, il gioco di contatto in attacco, la rimessa laterale e la precisione nelle fasi di possesso”. Il quarto test è in programma sullo stesso terreno di gioco venerdì prossimo, 19 gennaio.