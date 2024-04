Run Electric, nuova puntata dedicata a Scame

Roma, 18 apr. (askanews) – Continua il video reportage a puntate “Run Electric”, dedicato all’industria italiana della mobilità elettrica prodotto da The Watcher Post, in collaborazione con gli UTOPIA Studios. Il nuovo episodio è dedicato a Scame, una realtà internazionale che produce componenti e sistemi per impianti elettrici in bassa tensione in ambito civile, terziario e industriale. Una vera e propria industria pionieristica nel campo della ricarica dei veicoli elettrici. Le telecamere di The Watcher Post sono entrate negli stabilimenti del gruppo in provincia di Bergamo, in alta Val Seriana, e hanno incontrato Stefano Scainelli, Scame chief executive officer, e Gerald Avondo, Scame marketing e-mobility international. La puntata integrale è visibile su www.thewatcherpost.it.