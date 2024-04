Run Electric, nuovo episodio dedicato ad Alpitronic

Roma, 24 apr. (askanews) - Sul sito di The Watcher Post è stato pubblicato il nuovo episodio di "Run Electric", il video reportage dedicato alla filiera della mobilità elettrica, un segmento industriale in cui l'Italia sta giocando un ruolo da protagonista. Questa volta le telecamere di The Watche...

Roma, 24 apr. (askanews) – Sul sito di The Watcher Post è stato pubblicato il nuovo episodio di “Run Electric”, il video reportage dedicato alla filiera della mobilità elettrica, un segmento industriale in cui l’Italia sta giocando un ruolo da protagonista. Questa volta le telecamere di The Watcher Post sono andate in Trentino Alto Adige, precisamente a Bolzano, negli stabilimenti del gruppo Alpitronic, una realtà fondata nel 2009 in Italia da quattro ingegneri e oggi diventata un player internazionale all’avanguardia nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di ricarica rapida in corrente continua per il futuro sostenibile della mobilità elettrica. A Bolzano sono stati incontrati Massimiliano Calamai, Alpitronic regional sales leader southern & central eastern Europe, Giorgio Crugnola, Alpitronic head of product marketing, e Andreass Roger, Responsabile risorse umane e organizzazione Alpitronic. L’episodio completo è visibile su www.thewatcherpost.it.