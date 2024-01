Russell Crowe ospite di Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus da Fiorello

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Nell’arena dell’Ariston arriva Russell Crowe (a più di vent’anni dalla sua prima esibizione a Sanremo del 2001) con un’esibizione 'insolita' che farà ballare e cantare i telespettatori accompagnato dalla sua band. L’annuncio di questa mattina durante 'Viva Rai2!' la trasmissione quotidiana condotta da Fiorello. L’appuntamento con Russell Crowe, questa volta in veste di musicista e non di attore pluripremiato, è per giovedì 8 febbraio 2024 nella terza serata del Festival della Canzone Italiana.

''Ciao Amadeus, ciao Fiorello, sono felicissimo dell'invito al festival di Sanremo e non vedo l'ora di raggiungervi – dice l'ex Gladiatore in un videomessaggio – Non vedo l'ora di venire in Italia perché ho scoperto di essere anche di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno. Ciò che mi connette all'Italia, ora lo so per certo, è un legame di sangue. A presto, ciao Amadeus, ciao Italia, al mio segnale scatenate l'inferno!'', ha concluso Crowe che è già stato ospite di Sanremo nel 2001, nel festival condotto da Raffaella Carrà, sull'onda del successo del film 'Il gladiatore'.