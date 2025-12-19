Russia: abolite le dichiarazioni finanziarie annuali per i funzionari

La Duma di Stato ha votato per abolire le dichiarazioni finanziarie annuali, segnando un cambiamento nel monitoraggio delle finanze pubbliche.

Il Parlamento russo, noto come Duma di Stato, ha recentemente approvato un pacchetto di leggi che esenta i funzionari governativi dall’obbligo di presentare dichiarazioni finanziarie pubbliche annuali. Questa decisione è stata presentata dai legislatori come un passo verso la modernizzazione dei sistemi di controllo.

Con l’introduzione della nuova legislazione, il monitoraggio delle finanze dei funzionari e dei loro familiari sarà effettuato attraverso un sistema statale chiuso, denominato Poseidon.

Questo sistema innovativo opererà in tempo reale, tracciando redditi, beni e proprietà. Sarà integrato con altre banche dati governative, inclusi i registri del Servizio Federale delle Tasse e dell’agenzia di vigilanza finanziaria Rosfinmonitoring.

Il nuovo sistema di monitoraggio finanziario

Il rappresentante della partito Russia Unita, Vasily Piskaryov, ha descritto questa transizione come un abbandono di un sistema obsoleto. “Questo approccio ci permetterà di rispondere rapidamente a eventuali reati legati alla corruzione”, ha affermato Piskaryov durante la discussione legislativa.

Accesso diretto a Poseidon sarà riservato solo ad enti governativi autorizzati, come l’Amministrazione Presidenziale e il Servizio di Protezione Federale. Ciò significa che le informazioni finanziarie non saranno più accessibili al pubblico, sollevando interrogativi sulla trasparenza nel governo.

Obblighi rimasti per i funzionari

Nonostante la cancellazione delle dichiarazioni annuali, i funzionari dovranno comunque presentare dichiarazioni finanziarie quando assumeranno nuovi incarichi, si trasferiranno tra agenzie o effettuano acquisti superiori al reddito combinato della loro famiglia negli ultimi tre anni. Questa misura è stata mantenuta per garantire che vi sia ancora un certo grado di responsabilità e controllo.

Contesto storico e cambiamenti recenti

Questa mossa segue una sospensione delle pubblicazioni obbligatorie delle dichiarazioni finanziarie degli ufficiali avvenuta nel dicembre, in concomitanza con l’inizio del conflitto in Ucraina. Le dichiarazioni continuavano a sparire dai siti ufficiali poco dopo l’invasione su larga scala della Russia nel febbraio.

Fino a quel momento, la legge russa richiedeva ai funzionari pubblici di divulgare le proprie entrate e beni, nonché quelli dei familiari, come parte di un quadro anticorruzione introdotto nel 2008. Questo cambiamento rappresenta quindi un netto cambiamento di rotta nella politica di trasparenza governativa.

Critiche e opposizione

Il pacchetto di leggi è stato presentato da deputati di tutte le fazioni della Duma di Stato solo dieci giorni prima del voto. Tuttavia, membri del Partito Comunista hanno espresso critiche durante il dibattito, sottolineando come la nuova normativa possa ridurre ulteriormente la trasparenza e aumentare il rischio di corruzione.

I cambiamenti entreranno in vigore il primo gennaio, a condizione che vengano approvati dal Consiglio della Federazione e firmati dal presidente Vladimir Putin. Questo avvenimento potrebbe segnare un nuovo capitolo nella governance russa e nella lotta contro la corruzione.