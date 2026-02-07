Russia e Stati Uniti concordano sulla necessità di negoziare un nuovo trattato nucleare

La recente scadenza del trattato New START ha sollevato preoccupazioni globali riguardo ad un possibile riarmo nucleare tra le due superpotenze, Russia e Stati Uniti. I rappresentanti di entrambi i paesi hanno concordato che è necessario avviare negoziati per un nuovo accordo volto alla riduzione delle armi nucleari. Questa decisione è stata confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in seguito ad un incontro tenutosi ad Abu Dhabi.

Il contesto del trattato New START

Il New START, firmato nel 2010 da Barack Obama e Dmitri Medvedev, ha limitato il numero di testate nucleari e lanciatori per entrambe le nazioni a 1.550 e 800 rispettivamente. Questo trattato ha rappresentato un passo significativo verso la stabilità nucleare, prevedendo anche ispezioni reciproche per verificare il rispetto delle norme.

Le conseguenze della scadenza

Con la scadenza del New START, per la prima volta in quasi 40 anni, gli Stati Uniti non hanno più vincoli formali sul numero di armi nucleari. La presidente della Nuclear Threat Initiative, Christine Wormuth, ha avvertito che l’assenza di limiti potrebbe portare a una situazione più pericolosa e instabile. In effetti, si tratta di una condizione che non si verificava da decenni e che potrebbe riaccendere la corsa agli armamenti.

Le dichiarazioni dei leader

Nonostante le tensioni, Vladimir Putin ha sottolineato l’importanza di un’estensione del trattato, dichiarando che abbandonare completamente il New START sarebbe un errore. D’altra parte, l’ex presidente Donald Trump ha espresso l’intenzione di coinvolgere anche la Cina in future negoziazioni, ritenendo che un accordo più ampio potrebbe essere più vantaggioso.

Rischi di un nuovo riarmo nucleare

Il rischio che Russia e Stati Uniti possano avviare una nuova corsa agli armamenti è diventato un tema di discussione tra esperti. Se da un lato molti analisti ritengono improbabile un immediato riarmo, dall’altro avvertono che senza alcun trattato in vigore, entrambi i paesi potrebbero sentirsi costretti a pianificare per scenari avversi, aumentando così la loro capacità nucleare.

Prospettive future

In un contesto di crescente tensione geopolitica, è fondamentale che le due nazioni tornino a discutere di controllo degli armamenti. La proposta di una proroga informale del New START da parte di Putin è un segnale positivo, ma rimane da vedere se gli Stati Uniti accetteranno di riprendere il dialogo. La mancanza di un accordo formale potrebbe portare a un aumento delle armi nucleari e a una maggiore instabilità globale.

In conclusione, la scadenza del New START rappresenta un momento critico nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti. La necessità di un nuovo trattato per il controllo delle armi nucleari è più urgente che mai, per garantire la sicurezza globale e prevenire una nuova corsa agli armamenti.