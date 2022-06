Russia, il patriarca Kirill scivola e cade durante la messa

Roma, 25 giu. (askanews) – Scivolone del patriarca Kirill nel tempio di Novorossijsk, città della Russia meridionale. Il capo della chiesa ortodossa, al centro delle polemiche per essersi schierato con il Cremlino per la guerra in Ucraina, è caduto mentre scendeva dal pulpito durante la messa ed è stato subito soccorso.

Kirill, riportano i media russi, ha detto di essere caduto perché il pavimento era bagnato. “Il pavimento è bellissimo, puoi specchiarti, è così lucido e liscio – ha spiegato – ma quando l’acqua ci cade sopra, anche anche se è acqua santa, sono le leggi della fisica a funzionare.

Su questo bel pavimento sono caduto così”.