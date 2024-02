Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Alexei Navalny, ha pubblicato un video sul canale Youtube del marito in cui annuncia la sua intenzione di continuare l’impegno del marito e la sua opposizione politica a Putin.

Le parole di Yulia Navalnaya

“Qualcun altro dovrebbe essere al mio posto, ma quella persona è stata uccisa da Vladimir Putin. Uccidendo Alexei, Putin ha ucciso metà di me, metà del mio cuore e della mia anima. Ma ho ancora la parte restante, e mi dice che non ho il diritto di arrendermi” ha affermato la donna. “La cosa più importante che possiamo fare per Alexei e per noi stessi è continuare a lottare. Continuerò il lavoro di Alexei Navalny. Continuerò a lottare per il nostro paese, e vi chiedo di stare al mio fianco” ha dichiarato la vedova del dissidente russo.

Opposizione a Putin

Yulia Navalnaya non ha però specificato se farà opposizione dalla Russia o dall’estero, dove diversi oppositori del presidente russo si sono rifugiati negli anni perdendo però gran parte della loro influenza nel paese. Ricordiamo, tra questi: il campione di scacchi Garry Kasparov, che si è trasferito negli Stati Uniti; l’ex oligarca Mikhail Khodorkovsky, che vive a Londra dopo aver passato quasi dieci anni in carcere.

