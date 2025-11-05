Russia: Shoigu, 'monitoriamo attentamente i nuovi paesi Nato ai nostri confini'

Mosca, 5 nov. (Adnkronos) - La Russia sta monitorando attentamente i nuovi stati membri della Nato in prossimità dei suoi confini. Lo ha dichiarato il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, ai giornalisti dopo la 13a riunione dei Segretari del Consiglio di Sicurezza della...

Mosca, 5 nov. (Adnkronos) – La Russia sta monitorando attentamente i nuovi stati membri della Nato in prossimità dei suoi confini. Lo ha dichiarato il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, ai giornalisti dopo la 13a riunione dei Segretari del Consiglio di Sicurezza della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi). "Come potete vedere – ha detto – l'Europa si sta armando in modo piuttosto attivo.

Vari eventi si stanno verificando al confine bielorusso. A volte viene chiuso, altre aperto. Lo stesso vale per le dichiarazioni di vari politici europei su Kaliningrad e il Mar Baltico. E ci sono molti fattori diversi che naturalmente ci costringono a monitorare la situazione molto attentamente. L'emergere di due nuovi paesi membri della Nato ai nostri confini rappresenta anche una sfida piuttosto seria per noi".

Il 4 aprile 2023, la Finlandia è entrata a far parte della Nato. Successivamente, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che la Russia avrebbe schierato armi aggiuntive dopo l'adesione della Finlandia all'alleanza, seguita da quella della Svezia il 7 marzo 2024. Da quando è entrata a far parte dell'Alleanza Atlantica, la Finlandia ha condotto attivamente esercitazioni militari e addestramenti. A giugno, il Paese ha ospitato le manovre Nato "Atlantic Trident 25" con la partecipazione delle forze aeree statunitensi, britanniche e francesi.