Russo (Regione Veneto): "MRna disponibilità più rapida ed efficace"

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) – “La produzione di vaccini e le nuove tecnologie sono sempre da tenere in considerazione. Se questa tecnologia a mRna ci può portare a vaccini che abbiano una disponibilità più rapida e a una maggiore efficacia, anche per un effetto di amplificazione che producono a livello immunitario, bisognerà rivedere le nuove disponibilità. Credo, quindi, che sia necessario fare una considerazione nell'ampliamento del calendario vaccinale”. Così Francesca Russo, direttore della direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria Regione Veneto, intervenendo in occasione all’expert advisory panel sulle potenzialità di innovazione della tecnologia mRna che si è svolto a Venezia. L'ncontro è stato organizzato con l’intento di promuovere confronto e dialogo tra istituzioni, associazioni e professionisti della Sanità per la realizzazione delle linee di indirizzo per l'impirgo della tecnologia mRna.

“È chiaro che bisogna fare un lavoro sostenibile in tutte le regioni" perché non si creino "disparità di popolazione – conclude Russo – È un tema che va considerato su larga scala nell'ambito di tutto il calendario vaccinale affinché possa essere garantito a tutta la popolazione target che potrebbe essere avvantaggiata nei confronti delle malattie" che si possono prevenire con i vaccini.