Il Festival di Sanremo 2026 non è solo canzoni e diretta ma anche momenti particolari nel backstage prima di entrare in scena, dietro la ribalta infatti spesso si sono consumati episodi iconici delle varie edizioni ed anche quest’anno quell’area ha in serbo segreti di altissimo livello.

Sal Da Vinci, sul palco con il brano “Per Sempre Si”

Sal Da Vinci arriva di nuovo sul palco di Sanremo dopo la hit “Rossetto e Caffe” stavolta il brano è più intimo e intimista e racconta la storia d’amore che culmina con il fatidico sì che è destinato a durare per sempre.

L’amore al centro delle parole dell’artista napoletano, come sentimenti unico e universale che deve essere sempre al centro delle relazioni sociali e che è l’arma capace di rendere il mondo un posto migliore.

Sal Da Vinci e Tredici Pietro, cosa è accaduto nel backstage

Sal Da Vinci ha incontrato dietro le quinte Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, pronto al debutto sul palco del Teatro Ariston.

I due si sono ritrovati ed insieme hanno svolto un riscaldamento vocale, l’artista partenopeo ha anche approfittato del momento per fornire consigli al giovane collega, in ansia per la prima serata.

Un momento di unione capace di mostrare la forza artistica di Sal Da Vinci e la sana paura dettata dall’inesperienza di Tredici Pietro, immortalato dal telefono del logopedista di Sal Da Vinci che lo ha immediatamente condiviso su Instagram.