Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Tredici Pietro

Nel suo debutto al Festival di Sanremo 2026, Tredici Pietro porta la canzone ‘Uomo che cade’, un brano che unisce rap e pop e racconta la caduta, la fragilità e la fallibilità come parti inevitabili della vita, trasformando esperienze personali in un messaggio universale.

L’esordio di Tredici Pietro a Sanremo 2026: fragilità e doppia anima musicale

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, nel suo debutto sul palco del Festival di Sanremo, Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, propone un equilibrio sorprendente tra rap e pop. La strofa si muove con la grinta tipica del rap, mentre il ritornello abbraccia sonorità più pop e orchestrali, creando una fusione che, a volte, sorprende l’ascoltatore.

Il brano, intitolato ‘Uomo che cade’, affronta la caduta e la fallibilità come elementi centrali: «Chi segue i propri sogni è destinato a cadere e a farsi male, però va bene così: la vita è fatta soprattutto di cadute. I successi si contano sulle dita di una mano, ma anche i nostri modelli sono persone che sono inciampate», racconta Tredici Pietro a Tv Sorrisi e Canzoni, citando Michael Jordan come esempio di resilienza.

Nato nel 1997, il rapper ha costruito la propria carriera senza sfruttare il peso del cognome, collaborando con nomi come Fabri Fibra in Che gusto c’è e pubblicando l’album Non guardare giù. Per lui, Sanremo 2026 rappresenta un momento simbolico per condividere con un pubblico più ampio la fragilità che ha sempre esplorato nei suoi testi, sottolineando che “solo l’AI non ha riposo. Gli esseri umani devono riposare e poter sbagliare”.

‘Non Guardare Giù‘, il nuovo progetto di Tredici Pietro, all’anagrafe Pietro Morandi, è un viaggio tra generi musicali diversi: dalla trap all’acustico, dal rap old school alla drum&bass, fino a soul e rock italiano. In uscita il 27 febbraio, segna una tappa della sua crescita artistica e personale, con testi profondi che intrecciano temi universali a riflessioni intime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da P13TRO 🙇🏻‍♂️ (@tredicipietrotredici)

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Tredici Pietro

Con ‘Uomo che cade’, il rapper mette in primo piano la caduta e l’errore come parte inevitabile della vita: «È inevitabile cadere, sbagliare e sentirsi “falliti” se si persegue la strada. È solo la passività che non ti fa sbagliare».

Durante la serata dei duetti, Tredici Pietro omaggia le sue radici scegliendo Vita, storico brano di Lucio Dalla e Gianni Morandi, insieme a Galeffi, Fudasca e la sua band. «È il brano a cui sono più legato della discografia di questi due signori grandi, caso vuole che uno sia mio babbo», confessa. Dopo anni di cautela nel non farsi assorbire dall’“orbita” del padre, oggi Tredici Pietro abbraccia pienamente la propria storia e il patrimonio musicale familiare.

Uomo che cade

di P. Morandi – A. Di Martino – M. Spaggiari

Ed. Sugarmusic Publishing/Picicca Management/

Double Trouble Club

L’imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera sarà bellissimo

Lo aspetto come l’ultima cena

Sarai bellissima ma è il minimo che aspetto da te

Sarà anche colpa del tuo aspetto

Ma di me non ho rispetto

E mi sporco

Sotto la pelle

Ho gli interni neri come una Mercedes

Tu ti sporchi

A restare con me e,

Chiusa in uno specchio,

C’è tutto il tuo riflesso e… e

Cambi forma

Alle parole

Come il fumo alle feste

Muovi tutto ciò che è attorno

Come un Dio della notte

Io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente

Ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe

Cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

Se solo tu

Se solo sapessi che voglio soltanto che resti

Andassi via

Di questi palazzi non vedo che spenti riflessi

Dalla città (dalla città)

Che non riposa mai (che brucia ormai)

Forse sapresti chi sei

Tu sei la fine del film

La grande esplosione

La notte che conquista il giorno un nuovo colore

Sei la lama

Trafitta

E io il tuo polmone

Ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe

Cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

Per non rischiare

Di farci male

Se guardi su c’è un uomo che cade,

L’uomo che cade, un altro che cade

Se solo tu

Andassi via

Dalla città che fotte l’anima

Forse potresti sì forse puoi

Chiudermi la porta in faccia

Se rivedermi al Margine ti scioglie l’ansia

Dimmi che hai troppe cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

Per non rischiare

Di farci male

Se guardi su c’è un uomo che cade,

L’uomo che cade, un altro che cade