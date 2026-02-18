Tra i protagonisti più attesi del Festival spicca Ermal Meta, in gara a Sanremo 2026 con un brano di forte impatto emotivo. La canzone ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, alimentando la curiosità attorno al testo e al suo significato.

Ermal Meta tra Sanremo e il prossimo tour

Dal debutto tra le Nuove Proposte con Odio le favole, passando per Vietato morire, fino alla vittoria del 2018 con Fabrizio Moro grazie a Non mi avete fatto niente, Meta ha consolidato una presenza costante e riconoscibile.

Quel trionfo lo ha portato anche all’Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona, dove il duo ha conquistato il quinto posto.

Nel 2026 torna nuovamente in gara alla 76ª edizione del Festival con Stella stellina, brano che anticipa l’album Funzioni Vitali, in uscita il 27 febbraio. Dal 29 aprile 2026 l’artista ripartirà con un tour nei principali club italiani, con date a Perugia (Afterlife), Firenze (Cartiere Carrara), Bologna (Estragon), Milano (Fabrique), Padova (Hall), Venaria Reale – Torino (Concordia), Roma (Atlantico), Molfetta (Eremo Club) e Napoli (Casa della Musica).

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Ermal Meta

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, Stella stellina si distingue per un impianto sonoro energico, dove suggestioni latine si intrecciano con influssi balcanici, creando un contrasto potente tra ritmo sostenuto e contenuto drammatico. Il brano rilegge l’eco della celebre filastrocca infantile trasformandola in un racconto struggente: la storia di una bambina palestinese, vittima della guerra a Gaza, evocata attraverso lo sguardo di un uomo che stringe tra le mani la sua bambola.

L’ispirazione nasce in modo intimo e familiare: “La vera ispirazione viene proprio da mia figlia, che ha iniziato a parlare da poco. Un giorno diceva ripetutamente “Stella stellina”, la ninna nanna per bambini che tutti conoscono. Ho preso la chitarra e il brano è uscito dopo mezz’ora. Volevo raccontare l’impotenza di fronte a una vita giovane che viene stroncata per la brutalità dell’essere umano. Mi sono immaginato una collina dalla quale aspettiamo una nuova primavera, una rinascita, la serenità e la fine delle guerre”.

Nella serata delle cover di Sanremo 2026 condividerà il palco con Dardust interpretando Golden Hour di JVKE.

Stella stellina

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata già un’eternità

O solamente un’ora

Da quando nel cielo una nuvola

Risale dalla tua casa

Dalla mia casa

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho cercato di strapparmi il cuore

Perché senza non si muore

Ma ho avuto paura nel mentre

Di non sentire più niente

Ho pensato anche di scappare

Da una terra che non ci vuole

Ma non so dove andare

Tra muri e mare non posso restare

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Fiori in un cortile con le pietre intorno

Come le farfalle hai vissuto un giorno

Figlia di nessuno, melodia di un canto

Quello della gente che ti ha amato tanto

Oh, mia bambina, la notte è nera nera

La rabbia e la preghiera non basteranno più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Non ti ho dimenticato

Aspetto il tuo ritorno

Come le farfalle

Hai vissuto solo un giorno