Una nave è attraccata al porto della città costiera campana di Salerno, subito si sono messi in moto i soccorsi allertati già nella giornata di ieri, vediamo in dettagli a chi apparteneva l’imbarcazione e quanti e chi fossero le persone presenti, arrivate in Italia in cerca di fortuna.

Nave di un’ONG arrivata a Salerno

La nave che ha attraccato nel porto di Salerno è arrivata nel porto della città campana nella mattinata di oggi ma i servizi della macchina organizzativa erano già stati allertati in una riunione con la prefettura nella giornata di ieri, come riportato da Ansa.it

Le persone provengono da Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Niger, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Gambia, Egitto, Eritrea, Sudan, Somalia, Siria, Egitto.

Sono ben 98 i minori non accompagnati

Il totale delle persone presenti a bordo della nave della ONG Solidare battente bandiera tedesca è di 252. Di queste 98 sono minori non accompagnati.

4 ragazze accompagnate, 8 non accompagnate, 2 ragazzi non accompagnati e 84 ragazzi che hanno effettuato il viaggio da soli.

Gli adulti restanti sono in totale 154 divise in 127 uomini e 27 donne. Questo sbarco è il 40esimo che Salerno vive dall’inizio del 2025.

Ora dopo le cure mediche del personale sanitario bisognerà capire quale sarà il loro futuro.