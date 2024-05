Salvini: fondamentale vittoria Trump per tornare a parlare di pace

Roma, 23 mag. (askanews) - "Io vorrei spegnere questi focolai che avvicinano la terza guerra mondiale, quindi l'invio di militari italiani ed europei in Ucraina è assolutamente fuori dal mondo e da ogni tipo di considerazione per quanto mi riguarda. Conto che il 2024 sia l'anno del ritorno al dialo...

Roma, 23 mag. (askanews) – “Io vorrei spegnere questi focolai che avvicinano la terza guerra mondiale, quindi l’invio di militari italiani ed europei in Ucraina è assolutamente fuori dal mondo e da ogni tipo di considerazione per quanto mi riguarda. Conto che il 2024 sia l’anno del ritorno al dialogo. Le Elezioni Europee da questo punto di vista sono importanti, l’idea della lega è chiara. Ci saranno altre elezioni, più importanti a novembre. I miei colleghi sono più abbottonati e più prudenti. Ma sarà fondamentale, per tornare a un equilibrio globale, la vittoria alle elezioni americane di novembre di Donald Trump e dei Repubblicani perché ogni volta che vincono i democratici negli Usa, scoppiano guerre e problemi nel mondo. Quindi spero che torni a governare Trump e sono sicuro che

si tornerà con più forza a parlare di pace”: lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento.