Salvini: "Ponte sullo Stretto non serve a Salvini, cantieri nel 2024"

Salvini: "Ponte sullo Stretto non serve a Salvini, cantieri nel 2024"

Trento, 23 mag. (askanews) - "Il mestiere del ministro delle Infrastrutture è quello di fare opere pubbliche, è fare il by-pass ferroviario a Trento, per cui investiamo quasi un miliardo di euro e i cui cantieri - ne parlavo con il presidente (Maurizio) Fugatti - conto aprano entro il corrente mes...

Trento, 23 mag. (askanews) – “Il mestiere del ministro delle Infrastrutture è quello di fare opere pubbliche, è fare il by-pass ferroviario a Trento, per cui investiamo quasi un miliardo di euro e i cui cantieri – ne parlavo con il presidente (Maurizio) Fugatti – conto aprano entro il corrente mese di giugno 2024. É un ponte, solo in Italia si riesce a fare polemica su un ponte, non è un ponte leghista, sovranista, che serve a Salvini, serve a milioni di italiani, il ponte toglierà 100.000 tonnellate di Co2”: lo ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini al Festival dell’Economia di Trento. “Il mio obiettivo è aprire i cantieri entro il 2024”, ha detto ancora Salvini.