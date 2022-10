Samantha Cristoforetti torna sulla Terra: l’astronauta ha concluso il suo viaggio a bordo del Crew Dragon Freedom durato circa sette ore.

L’astronauta Samantha Cristoforetti ha concluso il suo viaggio verso la Terra, durato poco più di sette ore. L’ammaraggio del Crew Dragon Freedom, previsto per le ore 22:55 nell’oceano Atlantico, al largo di Jacksonville, in Florida, è avvenuto in orario.