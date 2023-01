Samsung al Ces presenta la sue novità per la casa connessa

Las Vegas, 4 gen. (askanews) – Samsung al Ces 2023, la grande fiera tech di Las Vegas, presenta la sue novità per la casa connessa.

Dal forno che valuta il cibo lo riconosce e suggerisce temperatura e tempi di cottura alla lavatrice che valuta i tessuti e sceglie il modo migliore per lavarli.

“Abbiamo un sistema di erogazione automatica in grado di dispensare automaticamente la giusta quantità di detersivo, possiamo avere un vantaggio – spiega Randy Overton, – E con alcuni sensori speciali che abbiamo all’interno, possiamo dire quanto è grande il carico, possiamo determinare il tipo di tessuto e persino monitorare il livello di sporco e possiamo apportare modifiche durante il ciclo di lavaggio per assicurarci che tutto sia sempre pulito”.

Ma non ci sono solo le faccende domestiche. “Con gaming hub – spiega Tanner King – essenzialmente non hai bisogno di una console di gioco o di un PC per goderti i tuoi giochi. Basta una connessione Internet. E poi un controller, come un controller Xbox per esempio, che si connette tramite Bluetooth alla TV”.