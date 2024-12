Un infortunio inaspettato

Durante la recente puntata di La Volta Buona, Samuel Peron ha condiviso la sua esperienza di infortunio che lo ha costretto a ritirarsi da un’importante esibizione. L’ex ballerino di Ballando Con Le Stelle doveva sostituire Angelo Madonia, ma un imprevisto ha cambiato i suoi piani. In un momento di preparazione, Peron ha avvertito un forte dolore al polpaccio, inizialmente scambiato per un semplice crampo. Tuttavia, la situazione si è rivelata più seria del previsto, con una diagnosi di lacerazione muscolare che lo ha costretto a fermarsi per un mese.

Le parole di Samuel Peron

Intervistato da Caterina Balivo, Peron ha descritto il momento dell’infortunio con grande sincerità. “Ero convinto di aver avuto un crampo, ma poi ho sentito una botta forte. Ho cercato di massaggiarlo, ma Milly Carlucci ha insistito per chiamare il fisioterapista”. La sua reazione alla chiamata di Milly per sostituire Madonia è stata di sorpresa, ma ha accettato con entusiasmo, dimostrando la sua dedizione al mondo della danza e della televisione.

Un nuovo capitolo nella carriera di Peron

Nonostante l’infortunio, Samuel ha rivelato di essere pronto per nuove sfide. Dopo 17 anni di partecipazione a Ballando Con Le Stelle, ha deciso di intraprendere un percorso diverso. “Ho iniziato con Milly a 23 anni e ora che ne ho 42, sento il bisogno di diversificare”. Questa scelta non è stata facile, ma Peron è determinato a esplorare nuove opportunità nel panorama televisivo. La sua decisione di lasciare il programma è stata motivata dalla volontà di crescere e affrontare nuove esperienze, un passo che molti artisti devono affrontare nel corso della loro carriera.