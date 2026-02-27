A Sanremo 2026 il rapper e cantautore partenopeo Samurai Jay sale sul palco dell’Ariston con Belén Rodríguez e Roy Paci con la canzone “Baila Morena” di Zucchero. Ecco il look scelto della showgirl argentina che ha già scatenato il web.

Sanremo, duetto Samurai Jay e Belen: look sensuale con giarrettiera per “Baila Morena”

La showgirl argentina Belen Rodriguez torna sul palco dell’Ariston questa volta non come co-conduttrice ma come cantante, al fianco di Samurai Jay per la serata duetto con “Baila Morena”. Il rapper e cantautore napoletano l’ha scelta come protagonista del videoclip “Ossessione” con cui è in gara a Sanremo.

Belen a Sanremo in total black, sensuale ed elegante

Per la serata duetto a Sanremo 2026 Belen Rodriguez, al fianco di Samurai Jay, in “Baila Morena” ha scelto un lungo abito total black all’apparenza semplice ma in realtà l’effetto vedo non vedo, completamente velato, non ha lasciato tanto spazio alla “sobrietà”.

Eleganti sì, ma mai banale come ci abitua Belen con i suoi look. L’abito presentava, infatti, trasparenze sul décolleté con scollo a barca e sui lati, con profondo spacco da cui non si poteva non notare la giarrettiera in Swarovski. Ai piedi, décolleté nere.

Samurai Jay, look in pelle

Al suo fianco Samurai Jay anche lui ha scelto un outfit in total black, completo giacca e pantalone con cravatta, tutto in pelle. Il colore scuro era in contrapposizione con camicia bianca e cravatta nera.

Il look non è stata l’unica cosa ad attirare l’attenzione, ma un problema tecnico e il microfono che non era acceso, come già successo a Tredici Pietro, ha costretto Samurai Jay a ricominciare daccapo, ma si è ripreso alla grande scatenato al fianco di Belen! I due, come si è visto, si sono divertiti tantissimo.