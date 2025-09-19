Si è sciolto il sangue di San Gennaro oggi, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 10.08. L’annuncio è stato dato dall’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio.

San Gennaro fa di nuovo il miracolo: la reliquia liquefatta

Oggi, venerdì 19 settembre 2025, si è rinnovato il miracolo di San Gennaro alle ore 10.08.

Nel giorno della solennità del Santo Patrono di Napoli si è quindi ripetuto il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. A darne l’annuncio è stato l’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio ai tanti fedeli presenti all’interno del Duomo, sventolando come da tradizione un fazzoletto bianco: “abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”.

Miracolo di San Gennaro, presenti De Luca, Fico e Manfredi

Come visto si è ripetuto questa mattina il miracolo di San Gennaro. Oggi la Cattedrale di Napoli ha aperto le porte alle ore 7.30, alle ore 8.00 c’è stata la messa seguita dalla lettura della Passione di San Gennaro. Dopo il cardinale di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, insieme all’abate monsignor Vincenzo De Gregorio ha aperto la teca-cassaforte per prendere le ampolle col sangue di San Gennaro. Le reliquie sono state portate all’Altare Maggiore della cattedrale per la Solenne Celebrazione Eucaristica, durante cui è stato dato l’annuncio ai fedeli. Presenti tra gli altri Vincenzo De Luca, Gaetano Manfredi e Roberto Fico.